Galatasaray süper hazır!

Leipzig ve Augsburg’a kaybeden Cimbom, Bordeaux ve Panathinaikos’u devirerek formunu yukarı çekti. Fatih hoca, Akhisar maçı öncesinde futbolcuların hazır görmesine epey sevindi.

İki yıl üst üste şampiyonluk yaşayan G.Saray, yeni sezon öncesi hazırlık maçlarında hazır bir görüntü sergiledi. Aslan; Leipzig (2-3) ve Augsburg'a (1-4) yenilse de Bordeaux (3-1) ve Panathianikos'u (2-1) iyi futbolla devirmeyi başardı. İtalyan kondisyoner Bartali yönetiminde çok ağır idmanlar yapılmasına rağmen herhangi bir sakatlığın yaşanmaması İmparator'u ekstra memnun etti.

YENİLER ÇABUK UYUM SAĞLADI

Takıma yeni katılan ve as futbolcuların yokluğunda ilk 11'de şans bulan Adem Büyük, Jimmy Durmaz ile Okan Kocuk'un takıma çabuk uyum sağlaması dikkat çekti. Babel'in 40 yıllık Galatasaraylı gibi oynaması, Seri ve Emre Mor'un taraftarları coşturması, takımın havaya girmesini sağladı. 7 Ağustos'ta Akhisar ile oynanacak Süper Kupa finali öncesi takımın durumu Terim'in yüzünü güldürdü.

PANATHİNAİKOS MAÇINDA NASIL OYNADILAR?

OKAN: Net kurtarışlar yaptı. Güvenli duruşu alkış aldı.

LUYINDAMA: Hava toplarındaki hakimiyeti ve sert savunması büyük övgü topladı.

SERI: Hazır gözükmese de attığı uzun paslarla takımın ataklarını yönlendirdi.

ADEM: Golü koklama konusunda ustalığını kanıtladı.

JIMMY: Bir topu direkten döndü. Teknik ve hızlıydı. Tribünlerde ismi yankılandı. ?

BABEL: Avusturya kampının yıldızı, etkiliydi. Mücadeleden hiç kaçmadı. Alkışlandı.

BELHANDA: 45 dakika şans buldu. Hiç hazır gözükmedi, çok fazla pas hatası yaptı.

EMRE MOR: Çalımlarıyla taraftarı mest etti. Destek aldı.