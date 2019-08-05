05 Ağustos 2019, Pazartesi

GALATASARAY

Galatasaray'da Süper Kupa için çalışmalar sürüyor

G.Saray'da Süper Kupa için çalışmalar sürüyor
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 05.08.2019

Galatasaray, 2019 TFF ’da Akhisarspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor.

'nde teknik direktör yönetimindeki antrenman core stabilizasyon çalışmalarıyla başladı. Daha sonra ısınma hareketleri gerçekleştiren sarı-kırmızılılar, antrenmanın devam eden bölümünde pas oyunları üzerinde durdu. Antrenmanın ana bölümde ise çift kale taktik oyun oynandı. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Galatasaray, Akhisarspor karşılaşması öncesindeki son antrenmanını yarın saat 11.00'de Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapacak. Sarı-kırmızılılar, saat 16.00'da Türk Hava Yolları'na ait özel uçukla mücadelenin gerçekleşeceği Ankara'ya giderek maç öncesi kampa girecek.
Galatasaray ile Akhisarspor arasındaki 2019 TFF karşılaşması, 7 Ağustos Çarşamba günü Ankara Eryaman Stadyumu'nda saat 20.45'te başlayacak.

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