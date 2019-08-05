05 Ağustos 2019, Pazartesi

GALATASARAY

Galatasaray borçlarını yapılandırdı

Galatasaray borçlarını yapılandırdı
GALATASARAY
Güncelleme Tarihi: 05.08.2019 Giriş Tarihi: 05.08.2019

, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na () borçlarını yapılandırdığını açıkladı.

Sarı kırmızılı kulüpten 'a yapılan açıklama şu şekilde:

"Şirketimiz, Aktif Bank, Denizbank ve Ziraat Bankasından oluşan konsorsiyum ile mevcut finansal borçlarını 2 yılı anapara ödemesiz olmak üzere 5 yıl vade ile yapılandırma sözleşmesi imzalanmıştır.

Hem Kulübümüz hem de Türk Futbolu için hayırlı olmasını dileriz.

Kamuoyunun bilgisine sunulur."

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