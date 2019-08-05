05 Ağustos 2019, Pazartesi

GALATASARAY

Galatasaray Akhisarspor maçı ne zaman saat kaçta? Süper Kupa

Süper Kupa'nın saati değişti
GALATASARAY
Güncelleme Tarihi: 05.08.2019 Giriş Tarihi: 05.08.2019

7 Ağustos Çarşamba günü ile Akhisarspor arasında oynanacak TFF maçının saati 20.45'ten 21.30'a alındı.

ile Akhisarspor arasında 7 Ağustos Çarşamba günü 20.45'te oynanacağı ilan edilen TFF müsabakasının başlama saati değiştirildi. Ankara Eryaman Stadyumu'nda maç, saat 21.30'da başlayacak.

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