Monaco'ya pres

Galatasaray, Kolombiyalı forvetin transferini bitirmek için dört koldan girişimlerini sürdürüyor. Galatasaraylı yöneticiler ve menajer Ahmet Bulut, son anda bonservis talebinde bulunan Fransızları ikna etmek için yoğun çaba harcıyor

Galatasaray'ın kadrosuna katmak için büyük çaba sarf ettiği Radamel Falcao'nun kulübü Monaco bonservis talebinde ısrar ediyor. Kolombiyalı futbolcunun maaş yükünden kurtulmak istemesine rağmen sarı-kırmızılı kulübün yoğun ilgisinden yararlanmaya çalışan Monaco, bir yıl anlaşması kalan yıldız için 4 milyon euro ücret talep etti. Ancak Radamel Falcao'nun maliyetinin yüksek olması nedeniyle bonservis ödemeye yanaşmıyor.

FALCAO ÇILGINLIĞI

Monaco Başkan Yardımcısı Petrov yaptığı açıklamada, "Falcao bizim kaptanımız. Ciddi bir teklif almadığımız sürece burada kalması önemli" demişti. Sarıkırmızılı ekip, menajerler aracılığıyla bonservis problemini çözmeye çalışırken iki kulübün ortak bir noktada buluşması bekleniyor. Öte yandan G.Saray taraftarı dün Panathinaikos maçı öncesi TT Stadı'nda uzun süre "Taraftar çıldırdı, Falcao'yu istiyor" tezahüratları yaptı.