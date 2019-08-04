04 Ağustos 2019, Pazar

GALATASARAY

A Milli Erkek Basketbol Takımı, Fransa'ya gitti

12 Dev Adam Fransa'ya gitti
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 04.08.2019

2019 'nın hazırlıklarını sürdüren A , özel turnuvaya katılmak üzere 'ya gitti.

Turnuvada ev sahibi 'nın yanı sıra Tunus ile karşılaşacak ay-yıldızlılar, Havalimanı'ndan kalkan uçakla bu ülkeye hareket etti.

Milliler, Pau kentinde gerçekleştirilecek turnuvada yarın TSİ 21.30'da Fransa, 6 Ağustos Salı günü de TSİ 20.00'de Tunus ile karşılaşacak.

'de 31 Ağustos-15 Eylül tarihlerinde düzenlenecek 2019 'nda milli takım, E Grubu'nda ABD, Çekya ve ile mücadele edecek.

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