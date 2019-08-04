04 Ağustos 2019, Pazar

GALATASARAY

Marcao: “İyi yoldayız ve daha iyi olacağımızı düşünüyorum”

“İyi yoldayız ve daha iyi olacağımızı düşünüyorum”
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 04.08.2019

Galatasaraylı futbolcu Marcao, “Takım olarak kamptan yeni geldiğimiz için performans açısından sıkıntılar olabiliyor. İkinci yarı bu yüzden pozisyonlar verdik. İyi yoldayız daha iyi olacağımızı düşünüyorum” dedi.

, Panathinaikos ile oynadığı hazırlık maçını ve Donk'un attığı gollerle 2-0 mağlup etti. Müsabaka sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Brezilyalı futbolcu, güzel bir hazırlık maçı olduğunu ifade ederek, "Taraftarlarla buluştuğumuz için mutluyum. Taraftarla kendi evimizde oynadığımızda neler yapacağımızı daha önce gösterdik. İyi bir maç çıkardık. Maçın büyük bir bölümünde daha iyi oynadığımızı düşünüyorum. Fernando Portekizce konuşan arkadaşımızdı. Seri geldi oda Portekizce konuşuyor. Bu büyük bir avantaj dil açısından. Diğer taraftan bence bugün iyi bir performans gösterdi. Kaliteli bir oyuncu. Takım olarak kamptan yeni geldiğimiz için performans açısından sıkıntılar olabiliyor. İkinci yarı bu yüzden pozisyonlar verdik. İyi yoldayız daha iyi olacağımızı düşünüyorum" diye konuştu.

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