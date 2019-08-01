Onyekuru Monaco'ya

Galatasaray'ın kiralamak için uğraştığı Onyekuru'nun yeni evi Monaco oluyor. Fransız ekibi, genç futbolcu için Everton'a 15 milyon euro'luk bir teklif sundu.

Premier Lig temsilcisi bu öneriyi kabul etti. L'Equipe'nin haberine göre Onyekuru, Monaco için sağlık kontrollerinden geçtikten sonra imzayı atacak.

DAMGA VURDU

Everton ile 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunan 22 yaşındaki genç futbolcu, geçtiğimiz sezon Galatasaray'da 44 resmi maça çıktı ve 16 gol, 6 asistlik performansla dikkat çekti.