01 Ağustos 2019, Perşembe

GALATASARAY

Onyekuru Monaco'ya

Onyekuru Monaco'ya
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 01.08.2019

'ın kiralamak için uğraştığı Onyekuru'nun yeni evi Monaco oluyor. Fransız ekibi, genç futbolcu için 'a 15 milyon euro'luk bir teklif sundu.

temsilcisi bu öneriyi kabul etti. L'Equipe'nin haberine göre Onyekuru, Monaco için sağlık kontrollerinden geçtikten sonra imzayı atacak.

DAMGA VURDU

ile 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunan 22 yaşındaki genç futbolcu, geçtiğimiz sezon 'da 44 resmi maça çıktı ve 16 gol, 6 asistlik performansla dikkat çekti.

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