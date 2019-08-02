02 Ağustos 2019, Cuma

GALATASARAY

Aston Villa'nın Luyindama ısrarı

Aston Villa'nın Luyindama ısrarı
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 02.08.2019

Galatasaray'ın Standard Liege'den 5 milyon Euro'ya kadrosuna kattığı Christian Luyindama için yeni teklif geldi. ekibi, Kongolu stoper için teklifini 12 milyon euro’dan 12 milyon pound’a çıkardı.

Kongolu stoperle ilgilenen İngiliz ekibi 'nın rakam yükselttiği bildirildi. Birmingham Mail gazetesi, Ada ekibinin 12 milyon euro'luk (73 milyon TL) teklifini 12 milyon pound'a (81 milyon TL) çıkardığını duyurdu. Villa'nın hocası 'in transfer için şartların zorlanmasını istediği kaydedildi.
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