02 Ağustos 2019, Cuma
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Aston Villa'nın Luyindama ısrarı
Giriş Tarihi: 02.08.2019
Galatasaray'ın Standard Liege'den 5 milyon Euro'ya kadrosuna kattığı Christian Luyindama için yeni teklif geldi. Premier Lig ekibi, Kongolu stoper için teklifini 12 milyon euro’dan 12 milyon pound’a çıkardı.
Kongolu stoperle ilgilenen İngiliz ekibi Aston Villa'nın rakam yükselttiği bildirildi. Birmingham Mail gazetesi, Ada ekibinin 12 milyon euro'luk (73 milyon TL) teklifini 12 milyon pound'a (81 milyon TL) çıkardığını duyurdu. Villa'nın hocası Dean Smith'in transfer için şartların zorlanmasını istediği kaydedildi.
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