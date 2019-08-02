02 Ağustos 2019, Cuma

GALATASARAY

Galatasaray Emre Mor'u KAP'a bildirdi

G.Saray transferi KAP'a bildirdi!
GALATASARAY
Güncelleme Tarihi: 02.08.2019 Giriş Tarihi: 02.08.2019

, 'un transferini açıkladı! Sarı kırmızılı ekip 22 yaşındaki oyuncuyu satın alma opsiyonuyla kiraladı.

, Celta Vigo'da forma giyen 22 yaşındaki 'u kiralık olarak kadrosuna kattığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na () bildirdi.

Sarı kırmızılı ekipten KAP'a yapılan açıklama şu şekilde:

Profesyonel Futbolcu Emre Mor ve Kulübü RC Celta De Vigo ile oyuncunun 2019-2020 sezonu için geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun kulübüne net 600.000 Euro tutarında geçici transfer ücreti ödenecektir. Yapılan anlaşmaya göre 31.05.2020 tarihine kadar Şirketimizin net 8.000.000 Euro transfer bedeli karşılığında oyuncuyu satın alma opsiyonu bulunmaktadır.


Futbolcuya ise 2019-2020 futbol sezonu için net 725.000 Euro sabit transfer ücreti ödenecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Galatasaray Emre Mor'u bu videoyla duyurdu

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