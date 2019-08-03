03 Ağustos 2019, Cumartesi

GALATASARAY

Galatasaray aşkı bambaşka!

Cimbom aşkı bambaşka!
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 03.08.2019

Geçtiğimiz sezon 'da kiralık olarak formaya giyen ve yeniden ’da oynamayı planlayan yıldız, Fransızları reddetti. ’ın sarı kırmızılı yöneticilerle anlaşmasını bekliyor.

Henry Onyekuru yeniden forması giymek için her şeyi yapıyor. Geçen sezon çok kritik goller atan ve şampiyonlukta önemli pay sahibi olan genç futbolcu, 'ın kendisi için Monaco'nun teklifini kabul etmesine rağmen 'ya gitmeyi reddetti. Kendisini evlendiği için tebrik etmek üzere arayan teknik direktör 'e, "Galatasaray'dan ayrılmak istemiyorum" diyen yıldız oyuncunun bu davranışı büyük takdir gördü.

TRANSFER KAPANIYOR

'a dönmeyi hayal ettiği için evini dahi boşaltmayan 'nun bu hamlesi üzerine Terim'in, Everton ile görüşmelerin yeniden başlamasını talep ettiği ifade edildi. 'de sezonu 8 Ağustos'ta sona eriyor. Everton ne İngiltere İçişleri Bakanlığı'ndan çalışma izni alabildi ne de başarılı oyuncuyu, farklı bir takıma gitmeye ikna edebildi. Eli güçlenen Galatasaray yönetiminin, kısa bir süre içinde transfere nokta koyacağı belirtiliyor.

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