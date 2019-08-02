02 Ağustos 2019, Cuma

GALATASARAY

Onyekuru işi karıştı

Onyekuru işi karıştı
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 02.08.2019

Sarı-kırmızılı kulübün yeniden kiralamak istediği Henry Onyekuru için iddiaların ardı arkası kesilmiyor. L'Equipe gazetesi Nijeryalı yıldızın Monaco'ya satıldığını duyursa da başka kaynaklar oyuncunun teklifi reddettiği ifade ediyor.

Onyekuru'nun bir sezon daha 'da kalmak istediği yazılırken, transfer önümüzdeki günlerde netleşecek gibi gözüküyor.

MITROGLOU ZORA SOKUYOR

Marsilya'dan 1.5 sezon için kiralanan Kostas elde kalacak gibi. Yönetim, ikinci forvet olarak Cenk'i düşünürken, Yunan golcünün sözleşmesini feshedip göndermek amacında. Ancak 31 yaşındaki santrfor ayrılığa sıcak bakmıyor. Mitroglou, G.Saray formasıyla 9 maçta 2 gol atmıştı.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

GALATASARAY HABERLERİ
Falcao transferinde işlem tamam! İşte alacağı ücret Falcao transferinde işlem tamam! İşte alacağı ücret
G.Saray'a bir golcü daha! Falcao ile birlikte gelecek G.Saray'a bir golcü daha! Falcao ile birlikte gelecek
Fatih Terim'den yıldız ismin transferine ret! Fatih Terim'den yıldız ismin transferine ret!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör