Onyekuru işi karıştı

Sarı-kırmızılı kulübün yeniden kiralamak istediği Henry Onyekuru için iddiaların ardı arkası kesilmiyor. L'Equipe gazetesi Nijeryalı yıldızın Monaco'ya satıldığını duyursa da başka kaynaklar oyuncunun teklifi reddettiği ifade ediyor.

Onyekuru'nun bir sezon daha Galatasaray'da kalmak istediği yazılırken, transfer önümüzdeki günlerde netleşecek gibi gözüküyor.

MITROGLOU ZORA SOKUYOR

Marsilya'dan 1.5 sezon için kiralanan Kostas Mitroglou elde kalacak gibi. Yönetim, ikinci forvet olarak Cenk'i düşünürken, Yunan golcünün sözleşmesini feshedip göndermek amacında. Ancak 31 yaşındaki santrfor ayrılığa sıcak bakmıyor. Mitroglou, G.Saray formasıyla 9 maçta 2 gol atmıştı.