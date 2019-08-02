02 Ağustos 2019, Cuma

GALATASARAY

Emre Mor: "Hocamı utandırmam"

Emre Mor: Hocamı utandırmam
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 02.08.2019

Türk futbolunun ‘sorunlu süper yeteneği’, kendini 1 yıllığına sarı-kırmızılı renklere bağladı. 22 yaşındaki yıldız, “Hocam bana güvendi. Mahcup etmemek elimden geleni yapacağım” dedi

'ın son transferi , sarı- kırmızılı kulübe şampiyonluk kazanmak için geldiğini söyledi. Çocukluğundan beri Galatasaray taraftarı olduğunu belirten 22 yaşındaki kanat oyuncusu, kendisi kulübe getiren Teknik Direktör Fatih Terim'e teşekkür etti. Genç futbolcu, hocasını mahcup etmemek için elinden gelenin en iyisini yapacağını belirtti. Milli yıldız, "Fatih Hoca bana güvendi. Onu mahcup etmeyeceğim. Taraftarlar bana destek versin, onları mutlu etmek istiyorum" şeklinde konuştu.

Sabah saatlerinde sağlık kontrolünden geçen Emre Mor, öğlen Aslantepe'ye geçerek resmi imzayı attı. Stadı'nı gezen Emre Mor ve yakınları ardından Galatasaray Müzesi'ni gezdi. 1 yıllığına kiralanan genç futbolcu, geçen sezon İspanyol ekibinde 12 maça çıktı ama skora katkı sağlayamadı. Disiplinsiz tavırları nedeniyle birçok kez kadro dışı kalan yıldız futbolcu, takım arkadaşları ve hocasıyla uyum sağlayamadığı için değerinin çok altında Galatasaray'a kiralandı. Emre yönetime başarı sözü verdi.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

GALATASARAY HABERLERİ
Falcao transferinde işlem tamam! İşte alacağı ücret Falcao transferinde işlem tamam! İşte alacağı ücret
G.Saray'a bir golcü daha! Falcao ile birlikte gelecek G.Saray'a bir golcü daha! Falcao ile birlikte gelecek
Fatih Terim'den yıldız ismin transferine ret! Fatih Terim'den yıldız ismin transferine ret!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör