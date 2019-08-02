Emre Mor: "Hocamı utandırmam"

Türk futbolunun ‘sorunlu süper yeteneği’, kendini 1 yıllığına sarı-kırmızılı renklere bağladı. 22 yaşındaki yıldız, “Hocam bana güvendi. Mahcup etmemek elimden geleni yapacağım” dedi

Galatasaray'ın son transferi Emre Mor, sarı- kırmızılı kulübe şampiyonluk kazanmak için geldiğini söyledi. Çocukluğundan beri Galatasaray taraftarı olduğunu belirten 22 yaşındaki kanat oyuncusu, kendisi kulübe getiren Teknik Direktör Fatih Terim'e teşekkür etti. Genç futbolcu, hocasını mahcup etmemek için elinden gelenin en iyisini yapacağını belirtti. Milli yıldız, "Fatih Hoca bana güvendi. Onu mahcup etmeyeceğim. Taraftarlar bana destek versin, onları mutlu etmek istiyorum" şeklinde konuştu.

Sabah saatlerinde sağlık kontrolünden geçen Emre Mor, öğlen Aslantepe'ye geçerek resmi imzayı attı. Türk Telekom Stadı'nı gezen Emre Mor ve yakınları ardından Galatasaray Müzesi'ni gezdi. 1 yıllığına kiralanan genç futbolcu, geçen sezon İspanyol ekibinde 12 maça çıktı ama skora katkı sağlayamadı. Disiplinsiz tavırları nedeniyle birçok kez kadro dışı kalan yıldız futbolcu, takım arkadaşları ve hocasıyla uyum sağlayamadığı için değerinin çok altında Galatasaray'a kiralandı. Emre yönetime başarı sözü verdi.