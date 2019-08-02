02 Ağustos 2019, Cuma

GALATASARAY

İlk etapta 5 milyon Euro

İlk etapta 5 milyon Euro
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 02.08.2019

Galatasaray yönetimi bir yandan transferleri patlatırken diğer yandan sponsorluk çalışmalarını sürdürüyor. , Falcao için 1.5 milyon euro veriyor. , Devler Ligi’nde boy göstermeye 3.5 milyon euro ödüyor. Sarı-kırmızılı yönetim stat isim hakkı için ekstra çalışıyor.

Önceki gün ile yeniden masaya oturan sarı-kırmızılılar, 3 yıllık anlaşma talebinde bulundu. NEF'ten 'Falcao transferi için 1.5 milyon euro' sözü alınırken, firmadan 3 yerine 1 yıllık anlaşma teklifi geldi. Bu konuda pazarlıklar sürerken Aslan, Şampiyonlar Ligi'nde çıkacağı maçlarda göğüs sponsorluğu için Türk Hava Yolları ile 3.5 milyon euro'ya anlaştı. Yönetim, ile sona eren stat sponsorluğu ve formanın çeşitli bölgeleri için de yeni anlaşmalar yapmaya çalışıyor.
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