Emre Mor: "Sizi gururlandıracağıma söz veriyorum"
Galatasaray'ın yeni transferi Emre Mor, kulübe ve taraftarlara teşekkür ederek, "Sizi gururlandıracağıma söz veriyorum" dedi.
Galatasaray'da yeni transfer Emre Mor, sosyal medya hesabı üzerinden seslenerek, kulübe ve taraftarlara teşekkür etti. Mor, açıklamasında, "Kulübüm Galatasaray ve tüm taraftarlarımıza sıcak karşılama için çok teşekkür ederim, şimdiden sevginizi kalbimde hissediyorum. Hayat, hata yapmaktan, hatayla yüzleşmek için cesarete sahip olmaktan ve bu deneyimlerden elde edilen bilgilerle ileriye adım atmaktan geçer. Bana inandığı ve bu şansı verdiği için Fatih Terim hocama teşekkür ederim. Her şeyimi vereceğime ve sizi gururlandıracağıma söz veriyorum" ifadelerine yer verdi.
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