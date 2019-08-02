03 Ağustos 2019, Cumartesi

GALATASARAY

Emre Mor: "Sizi gururlandıracağıma söz veriyorum"

Sizi gururlandıracağıma söz veriyorum
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 03.08.2019

'ın yeni transferi , kulübe ve taraftarlara teşekkür ederek, "Sizi gururlandıracağıma söz veriyorum" dedi.

'da yeni , sosyal medya hesabı üzerinden seslenerek, kulübe ve taraftarlara teşekkür etti. Mor, açıklamasında, "Kulübüm Galatasaray ve tüm taraftarlarımıza sıcak karşılama için çok teşekkür ederim, şimdiden sevginizi kalbimde hissediyorum. Hayat, hata yapmaktan, hatayla yüzleşmek için cesarete sahip olmaktan ve bu deneyimlerden elde edilen bilgilerle ileriye adım atmaktan geçer. Bana inandığı ve bu şansı verdiği için hocama teşekkür ederim. Her şeyimi vereceğime ve sizi gururlandıracağıma söz veriyorum" ifadelerine yer verdi.

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