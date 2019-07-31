31 Temmuz 2019, Çarşamba
BİZE ULAŞIN
Galatasaray'dan KAP'a yapılan duyuruda şu ifadeler kullanıldı:
Profesyonel Futbolcu Emre Mor'un Kulübümüze geçici transferi konusunda Futbolcu ve Kulübü RC Celta de Vigo ile resmi görüşmelere başlanmıştır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
EMRE MOR'DAN G.SARAY PAYLAŞIMI
Cimbom'un KAP duyurusuyla birlikte Emre Mor da instagram hesabından bir paylaşım yaptı. Uçaktan fotoğrafını paylaşan genç oyuncu takipçileriyle paylaştığı kareye "Yakında görüşürüz Galatasaray. Türk Hava Yolları'yla İstanbul yolunda" mesajını ekledi.
Galatasaray Emre Mor'u KAP'a bildirdi
Güncelleme Tarihi: 31.07.2019 Giriş Tarihi: 31.07.2019
Galatasaray, Celta Vigo'da forma giyen Emre Mor'u Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.
Galatasaray bir süredir transferini bitirmek için uğraş verdiği Emre Mor'da mutlu sona ulaştı. Sarı kırmızılı kulüp transferi KAP'a bilridri.
Galatasaray'dan KAP'a yapılan duyuruda şu ifadeler kullanıldı:
Profesyonel Futbolcu Emre Mor'un Kulübümüze geçici transferi konusunda Futbolcu ve Kulübü RC Celta de Vigo ile resmi görüşmelere başlanmıştır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
EMRE MOR'DAN G.SARAY PAYLAŞIMI
Cimbom'un KAP duyurusuyla birlikte Emre Mor da instagram hesabından bir paylaşım yaptı. Uçaktan fotoğrafını paylaşan genç oyuncu takipçileriyle paylaştığı kareye "Yakında görüşürüz Galatasaray. Türk Hava Yolları'yla İstanbul yolunda" mesajını ekledi.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
GALATASARAY HABERLERİ
Daha Fazla Gör
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...
- Galatasaray'da derbi öncesi şok! Fenerbahçe...
- MAÇ SONUCU l Türkiye 4-0 Moldova GOLLERİ İZLE | Türkiye 4-0 Moldova GENİŞ ÖZET
- Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın
- Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi!
- Şener Özbayraklı Galatasaray'a imzayı attı
- Fatih Terim'den Ömer Toprak'a veto
- Pato'nun menajeri Galatasaray'a haber gönderdi: "Gelmeye hazır!"