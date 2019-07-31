31 Temmuz 2019, Çarşamba

GALATASARAY

Galatasaray Emre Mor'u KAP'a bildirdi

G.Saray transferi KAP'a bildirdi!
GALATASARAY
Güncelleme Tarihi: 31.07.2019 Giriş Tarihi: 31.07.2019

, Celta Vigo'da forma giyen 'u Kamuyu Aydınlatma Platformu'na () bildirdi.

bir süredir transferini bitirmek için uğraş verdiği 'da mutlu sona ulaştı. Sarı kırmızılı kulüp transferi 'a bilridri.

Galatasaray'dan KAP'a yapılan duyuruda şu ifadeler kullanıldı:

Profesyonel Futbolcu Emre Mor'un Kulübümüze geçici transferi konusunda Futbolcu ve Kulübü RC Celta de Vigo ile resmi görüşmelere başlanmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

EMRE MOR'DAN G.SARAY PAYLAŞIMI

Cimbom'un KAP duyurusuyla birlikte Emre Mor da instagram hesabından bir paylaşım yaptı. Uçaktan fotoğrafını paylaşan genç oyuncu takipçileriyle paylaştığı kareye "Yakında görüşürüz Galatasaray. Türk Hava Yolları'yla İstanbul yolunda" mesajını ekledi.

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