31 Temmuz 2019, Çarşamba

GALATASARAY

Galatasaray'ın yeni transferi Emre Mor İstanbul'a geldi

Emre Mor İstanbul'a geldi
GALATASARAY
Güncelleme Tarihi: 31.07.2019 Giriş Tarihi: 31.07.2019

Yeni sezon için çalışmalarına devam eden 'da Celta Vigo'dan kiralanan , 'a geldi.

Gelecek sezon üç kulvarda birden mücadele edecek olan ve bu doğrultuda geniş rotasyonlu bir kadro kurmak için çalışmalarını sürdüren , bir transferde daha mutlu sona ulaştı.

Sarı-kırmızılılar, son olarak La Liga ekiplerinden Celta Vigo forması giyen milli futbolcu 'u kiralık olarak kadrosuna kattı.

22 yaşındaki futbolcu, Galatasaray ile sözleşme imzalamak üzere 'a geldi.

Emre Mor, Galatasaray'ın bu sezon Ryan Babel, Valentine Ozornwafor, Şener Özbayraklı, Jimmy Durmaz, Adem Büyük, Michael Seri, Okan Kocuk ve Christian Luyindama'nın ardından kadrosuna kattığı 9. futbolcu oldu.

İşte Emre Mor'un ilk görüntüleri:





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