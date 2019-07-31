Galatasaray'ın yeni transferi Emre Mor İstanbul'a geldi

Yeni sezon için transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray'da Celta Vigo'dan kiralanan Emre Mor, İstanbul'a geldi.

Gelecek sezon üç kulvarda birden mücadele edecek olan ve bu doğrultuda geniş rotasyonlu bir kadro kurmak için çalışmalarını sürdüren Galatasaray, bir transferde daha mutlu sona ulaştı.

Sarı-kırmızılılar, son olarak La Liga ekiplerinden Celta Vigo forması giyen milli futbolcu Emre Mor'u kiralık olarak kadrosuna kattı.

22 yaşındaki futbolcu, Galatasaray ile sözleşme imzalamak üzere İstanbul'a geldi.

Emre Mor, Galatasaray'ın bu sezon Ryan Babel, Valentine Ozornwafor, Şener Özbayraklı, Jimmy Durmaz, Adem Büyük, Michael Seri, Okan Kocuk ve Christian Luyindama'nın ardından kadrosuna kattığı 9. futbolcu oldu.

İşte Emre Mor'un ilk görüntüleri:









