31 Temmuz 2019, Çarşamba

GALATASARAY

Galatasaray yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

Galatasaray yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 31.07.2019

, 2019-2020 sezonu hazırlıkları kapsamındaki çalışmalarına bu akşam yaptığı antrenmanla devam etti. ’ndeki antrenmana salonda core aktivasyon hareketleriyle başlandı. Daha sonra Jupp Derwall Antrenman Sahası’nda koordinasyon çalışması yapıldı. Antrenmanın ana bölümünde interval koşular üzerinde duruldu.

Antrenmana , Christian Luyindama ve Younes Belhanda'nın yanı sıra yeni transferlerden Jean Michael Seri de katıldı.

Sarı kırmızılı takım, yeni sezon hazırlıklarına yarın 'nde yapacağı çift antrenmanla devam edecek. Saat 17.30'daki antrenman, medya mensuplarına açık olarak gerçekleştirilecek.

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