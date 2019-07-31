31 Temmuz 2019, Çarşamba

GALATASARAY

İtalya'dan Nainggolan açıklaması

İtalya'dan Nainggolan açıklaması
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 31.07.2019

'ın transfer gündeminde yer aldığı iddia edilen Inter'in orta sahası ile ilgili 'dan açıklama geldi.

Inter'in kadro dışı bıraktığı ve 'ın transfer listesinde yer alan için flaş bir açıklama geldi. Nainggolan'ın 'de oynamak istediği iddialarına yanıt veren Başkan Tomasso , orta saha için bir girişimde bulunmadıklarını vurguladı. Guilini, "Nainggolan haberlerini okuyorum ama o şu an 'in oyuncusu ve somut bir şey yok. Eğer Inter'den ayarılırsa, Cagliari'den daha iyi yer bulamaz. Ancak Nainggolan haberlerinin şu an için hayal ürünü olduğunu söylemeliyim" dedi.
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