31 Temmuz 2019, Çarşamba
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İtalya'dan Nainggolan açıklaması
Giriş Tarihi: 31.07.2019
Galatasaray'ın transfer gündeminde yer aldığı iddia edilen Inter'in Belçikalı orta sahası Radja Nainggolan ile ilgili İtalya'dan açıklama geldi.
Inter'in kadro dışı bıraktığı ve Galatasaray'ın transfer listesinde yer alan Radja Nainggolan için flaş bir açıklama geldi. Nainggolan'ın Cagliari'de oynamak istediği iddialarına yanıt veren Başkan Tomasso Guilini, Belçikalı orta saha için bir girişimde bulunmadıklarını vurguladı. Guilini, "Nainggolan haberlerini okuyorum ama o şu an İnter'in oyuncusu ve somut bir şey yok. Eğer Inter'den ayarılırsa, Cagliari'den daha iyi yer bulamaz. Ancak Nainggolan haberlerinin şu an için hayal ürünü olduğunu söylemeliyim" dedi.
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