31 Temmuz 2019, Çarşamba
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Christian Luyindama 15 milyon Euro
Giriş Tarihi: 31.07.2019
Galatasaray yönetimi, yarım sezonda takımın değişmezleri arasına girmeyi başaran Luyindama için 5 milyon euro daha ödeyerek bonservisini aldı.
DR Kongolu oyuncu böylece Galatasaray'a 8 milyon euro'ya mal oldu. İngiltere'den ise Aston Villa'nın Luyindama'ya talip olduğu iddiaları gelmeye devam ediyor. Terim, Luyindama'yı satmayı düşünmüyor ama yönetime de iletti: 15 milyon euro'ya çıkarlarsa satabiliriz.
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