31 Temmuz 2019, Çarşamba

GALATASARAY

Christian Luyindama 15 milyon Euro

Luyindama 15 milyon Euro
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 31.07.2019

yönetimi, yarım sezonda takımın değişmezleri arasına girmeyi başaran için 5 milyon euro daha ödeyerek bonservisini aldı.

DR Kongolu oyuncu böylece 'a 8 milyon euro'ya mal oldu. 'den ise 'nın 'ya talip olduğu iddiaları gelmeye devam ediyor. Terim, Luyindama'yı satmayı düşünmüyor ama yönetime de iletti: 15 milyon euro'ya çıkarlarsa satabiliriz.
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