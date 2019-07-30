30 Temmuz 2019, Salı

GALATASARAY

Emre Mor yola çıktı

Emre Mor yola çıktı
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 30.07.2019

'un 'a transferindeki engeller bir bir ortadan kalkıyor. bonservis ısrarından vazgeçti; imzalar an meselesi

İspanyol basınında yer alan haberlere göre , 'u 'a göndermeyi kabul etti. Takımın maaş bütçesini rahatlatmak isteyen ve yeni takviyeler için kaynak arayan Celta Vigo'nun satın alma opsiyonlu kiralık teklifine olumlu baktığı vurgulandı. Emre Mor'un da menajerlik şirketiyle yaşadığı anlaşmazlığı çözüme kavuşturduğu ve Galatasaray'a transfer olmak için gün saydığı belirtildi.
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