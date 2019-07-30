30 Temmuz 2019, Salı
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Emre Mor yola çıktı
Giriş Tarihi: 30.07.2019
Emre Mor'un Galatasaray'a transferindeki engeller bir bir ortadan kalkıyor. Celta Vigo bonservis ısrarından vazgeçti; imzalar an meselesi
İspanyol basınında yer alan haberlere göre Celta Vigo, Emre Mor'u Galatasaray'a göndermeyi kabul etti. Takımın maaş bütçesini rahatlatmak isteyen ve yeni takviyeler için kaynak arayan Celta Vigo'nun satın alma opsiyonlu kiralık teklifine olumlu baktığı vurgulandı. Emre Mor'un da menajerlik şirketiyle yaşadığı anlaşmazlığı çözüme kavuşturduğu ve Galatasaray'a transfer olmak için gün saydığı belirtildi.
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