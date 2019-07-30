30 Temmuz 2019, Salı

GALATASARAY

Belhanda için Arabistan iddiası

Belhanda için Arabistan iddiası
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 30.07.2019

, Mbaye Diagne'nin satışı görüşmelerini sürdürürken Younes iddiası ortaya atıldı.

Şampiyonlukta büyük pay sahibi olan Faslı yıldız için Al Ahli kulübünün 10 milyon euro bonservis ücreti önerdiği öğrenildi. Sarı- kırmızılı yönetimin, için daha bir teklif beklediği bildirildi.
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