30 Temmuz 2019, Salı
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Belhanda için Arabistan iddiası
Giriş Tarihi: 30.07.2019
Galatasaray, Mbaye Diagne'nin satışı görüşmelerini sürdürürken Younes Belhanda iddiası ortaya atıldı.
Şampiyonlukta büyük pay sahibi olan Faslı yıldız için Al Ahli kulübünün 10 milyon euro bonservis ücreti önerdiği öğrenildi. Sarı- kırmızılı yönetimin, Belhanda için daha bir teklif beklediği bildirildi.
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