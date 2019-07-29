29 Temmuz 2019, Pazartesi
BİZE ULAŞIN
Galatasaray, Panathinaikos ile hazırlık maçı yapacak
Giriş Tarihi: 29.07.2019
Galatasaray Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Yunanistan temsilcisi Panathinaikos ile karşılaşacak.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre sarı-kırmızılı ekip, 2019-2020 sezonu hazırlıkları kapsamında 3 Ağustos Cumartesi günü saat 21.00'de Türk Telekom Stadı'nda Panathinaikos ile karşı karşıya gelecek.
Galatasaray ile Panathinaikos, Avrupa kupaları tarihinde daha önce iki kez karşılaştı. Söz konusu müsabakaların ikisini de sarı-kırmızılı ekip kazandı.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
GALATASARAY HABERLERİ
Daha Fazla Gör
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...
- Galatasaray'da derbi öncesi şok! Fenerbahçe...
- MAÇ SONUCU l Türkiye 4-0 Moldova GOLLERİ İZLE | Türkiye 4-0 Moldova GENİŞ ÖZET
- Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın
- Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi!
- Şener Özbayraklı Galatasaray'a imzayı attı
- Fatih Terim'den Ömer Toprak'a veto
- Pato'nun menajeri Galatasaray'a haber gönderdi: "Gelmeye hazır!"