29 Temmuz 2019, Pazartesi

GALATASARAY

Galatasaray, Panathinaikos ile hazırlık maçı yapacak

Galatasaray, Panathinaikos ile hazırlık maçı yapacak
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 29.07.2019

Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıkları kapsamında temsilcisi Panathinaikos ile karşılaşacak.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre sarı-kırmızılı ekip, 2019-2020 sezonu hazırlıkları kapsamında 3 Ağustos Cumartesi günü saat 21.00'de Stadı'nda Panathinaikos ile karşı karşıya gelecek.

ile Panathinaikos, Avrupa kupaları tarihinde daha önce iki kez karşılaştı. Söz konusu müsabakaların ikisini de sarı-kırmızılı ekip kazandı.

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