29 Temmuz 2019, Pazartesi

GALATASARAY

Ünlü gazeteci duyurdu: Falcao Galatasaray'da

Falcao Galatasaray'da
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 29.07.2019

Ünlü İtalyan gazetesi Alfredo Pedulla sosyal medya hesabından, 'nun 3 yıllığına Galatasaray ile anlaştığını duyurdu.

Ünlü İtalyan gazetesi Alfredo Pedulla sosyal medya hesabından, 'nun 3 yıllığına Galatasaray ile anlaştığını duyurdu. Pedulla, geçtiğimiz günlerde Monaco'ya transferi sağlık kontrolünde sorun çıktığı için iptal olan Andre Silva'nın da yeniden Fransız ekibiyle temasa geçeceğini duyurdu.

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