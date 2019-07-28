28 Temmuz 2019, Pazar

GALATASARAY

Fenerbahçe'de gençler için karar verildi

Gençler için karar verildi
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 28.07.2019

Şampiyonluk parolasıyla sezona hazırlanan F.Bahçe'de genç oyuncular için karar verildi. Tecrübeli isimlerle daha çok yoluna devam edecek olan teknik direktör ; Berke'den sonra Barış Alıcı, Ferdi Kadıoğlu, Murat Sağlam, Abdulcebrail Akbulut, Batuhan Yılmaz ve Oytun Özdoğan gibi isimlerin kiralanmasına onay verdi.

Şampiyonluk parolasıyla sezona hazırlanan F.Bahçe'de genç oyuncular için karar verildi. Tecrübeli isimlerle daha çok yoluna devam edecek olan teknik direktör ; Berke'den sonra Barış Alıcı, Ferdi Kadıoğlu, Murat Sağlam, Abdulcebrail Akbulut, Batuhan Yılmaz ve Oytun Özdoğan gibi isimlerin kiralanmasına onay verdi.

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