Fenerbahçe'de gençler için karar verildi

Şampiyonluk parolasıyla sezona hazırlanan F.Bahçe'de genç oyuncular için karar verildi. Tecrübeli isimlerle daha çok yoluna devam edecek olan teknik direktör Ersun Yanal; Berke'den sonra Barış Alıcı, Ferdi Kadıoğlu, Murat Sağlam, Abdulcebrail Akbulut, Batuhan Yılmaz ve Oytun Özdoğan gibi isimlerin kiralanmasına onay verdi.

Şampiyonluk parolasıyla sezona hazırlanan F.Bahçe'de genç oyuncular için karar verildi. Tecrübeli isimlerle daha çok yoluna devam edecek olan teknik direktör Ersun Yanal; Berke'den sonra Barış Alıcı, Ferdi Kadıoğlu, Murat Sağlam, Abdulcebrail Akbulut, Batuhan Yılmaz ve Oytun Özdoğan gibi isimlerin kiralanmasına onay verdi.