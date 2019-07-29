Seri, Luyindama ve Belhanda Florya'da...

Galatasaray'da izinleri sona eren Younes Belhanda, Luyindama ve Jean Michael Seri Florya'da bireysel olarak çalışmalara başladı.

Afrika Uluslar Kupası sebebiyle Galatasaray'ın Avusturya kampında yer almayan oyuncular, Florya'da antrenmanlara başladı.

İzinleri sona eren ounes Belhanda, Luyindama ve Jean Michael Seri Florya'da bireysel olarak çalışmalara başladı.