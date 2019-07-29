29 Temmuz 2019, Pazartesi

GALATASARAY

Seri, Luyindama ve Belhanda Florya'da...

Seri, Luyindama ve Belhanda Florya'da...
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 29.07.2019

'da izinleri sona eren Younes , Luyindama ve 'da bireysel olarak çalışmalara başladı.

Afrika Uluslar Kupası sebebiyle 'ın Avusturya kampında yer almayan oyuncular, Florya'da antrenmanlara başladı.

İzinleri sona eren ounes , Luyindama ve 'da bireysel olarak çalışmalara başladı.

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