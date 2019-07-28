29 Temmuz 2019, Pazartesi
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Feghouli Süper Kupa’yı kaçıracak
Giriş Tarihi: 29.07.2019
Süper Kupa öncesi Feghouli konusunda sıcak gelişmeler yaşandı. Cezayir ile Afrika Uluslar Kupası'nı kazanan yıldız orta saha, Akhisar maçını kaçıracak.
Süper Kupa öncesi Feghouli konusunda sıcak gelişmeler yaşandı. Cezayir ile Afrika Uluslar Kupası'nı kazanan yıldız orta saha, Akhisar maçını kaçıracak. Cezayir'le Afrika Kupası'nı kazanan ve sezonun ardından uzun süre milli takımda ter döken Feghouli'ye izin verildi. Terim, 29 yaşındaki yıldıza Terim 9 Ağustos'a kadar izin verdi.
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