29 Temmuz 2019, Pazartesi

GALATASARAY

Feghouli Süper Kupa’yı kaçıracak

Feghouli Süper Kupa’yı kaçıracak
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 29.07.2019

öncesi Feghouli konusunda sıcak gelişmeler yaşandı. Cezayir ile Afrika Uluslar Kupası'nı kazanan yıldız orta saha, Akhisar maçını kaçıracak.

öncesi Feghouli konusunda sıcak gelişmeler yaşandı. Cezayir ile Afrika Uluslar Kupası'nı kazanan yıldız orta saha, Akhisar maçını kaçıracak. Cezayir'le Afrika Kupası'nı kazanan ve sezonun ardından uzun süre milli takımda ter döken Feghouli'ye izin verildi. Terim, 29 yaşındaki yıldıza Terim 9 Ağustos'a kadar izin verdi.
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