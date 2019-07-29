29 Temmuz 2019, Pazartesi

GALATASARAY

Selçuk İnan Avusturya kampından eşi rahatsızlandığı için ayrılmış

Selçuk İnan kamptan neden ayrıldı! İşte nedeni...
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 29.07.2019

'ın   kampından ayrılarak 'a gelen 'ın, gelme nedeni belli oldu.  Deneyimli futbolcu Selçuk İnan'ın eşinin rahatsızlanarak hastaneye kaldırılması nedeniyle İstanbul'a geldiği öğrenildi.

'ın sezon hazırlıklarını sürdürdüğü kampından 21 Temmuz Pazar günü ayrılarak 'a gelen Galatasaraylı milli futbolcu 'ın, ailevi sebeplerden dolayı takımdan ayrıldığı belirtilmişti. Dün sabah saatlerinde de Maslak Acıbadem Hastanesi'ne annesiyle beraber gelen Selçuk İnan'ın, eşi Cemre İnan'ın rahatsızlanarak hastaneye kaldırılması sonucu Avusturya kampını bırakarak İstanbul'a geldiği ortaya çıktı.

"SAĞLIK DURUMU DAHA İYİ ALLAHA ŞÜKÜR"

Selçuk İnan, hastaneye girişi sırasında eşinin sağlık durumunun sorulması üzerine "Daha iyi Allah'a şükür, teşekkürler" diyerek hastaneye girdi. Selçuk İnan uzun süre hastanede kalırken annesi ise bir süre sonra hastaneden ayrıldı.

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