29 Temmuz 2019, Pazartesi

GALATASARAY

Mustafa Cengiz Luyindama ile bir araya geldi

Mustafa Cengiz Luyindama ile bir araya geldi
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 29.07.2019

Kulübü Başkanı , Demokratik Kongolu futbolcu 'nın bonservisini almaktan dolayı mutlu olduklarını söyledi.

Luyindama, sarı-kırmızılı kulüple yaptığı sözleşmenin ardından 'i makamında ziyaret etti.

Mustafa Cengiz, Luyindama'nın savaşçı bir karaktere sahip olduğunu belirterek, "Çok mutluyuz. Kendisine olan güvenimizi hiç boşa çıkarmadı. Taraftarımız da kendisini çok seviyor. Savaşçı karakteri ve yüreğiyle çok uzun yıllar 'a hizmet edecek. Kendisinden çok memnunuz. Terinin son damlasına kadar sahada mücadele ediyor. Savaşçı bir karakteri var. Bunun devam etmesini diliyoruz." ifadelerini kullandı.

Taraftarların taleplerine cevap vermeye çalıştıklarını aktaran Cengiz, "Halkın iradesi, hakkın iradesidir' diye bir söz vardır. Bizde de taraftarın haklı iradesi her zaman yerini ve cevabını bulur. Ne mutlu ki Luyindama kardeşimiz de bizimle beraber. İnşallah hizmetlerine devam edecek." şeklinde görüş belirtti.

da Galatasaray'da olmaktan dolayı mutlu olduğunu vurgulayarak, "Önümüzdeki sene içerisinde aynı performansımızı devam ettirmek, başkanımıza, hocamıza ve taraftarımıza bana duydukları güvenin karşılığını vermek istiyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Galatasaray Luyindama transferini böyle duyurdu!



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