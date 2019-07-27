27 Temmuz 2019, Cumartesi

GALATASARAY

Ertuğrul’a sıkı markaj

Ertuğrul’a sıkı markaj
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 27.07.2019

G.Saray, Bursa’nın kaptanı ’da görüşmeleri hızlandırdı. Çıkış bedeli 750 bin euro olan genç stoper için takasta kullanılacak.

Geniş ve maksimum verim alabileceği bir kadro kurmanın planlarını yapan , stoper transferinde 'un genç kaptanı için girişimlerini hızlandırdı. Birçok takımın da listesinde bulunan 22 yaşındaki stoperi kadrosunda görmek isteyen , yönetimden ikinci Kamp dönemine kadar bu transferin bitirilmesini istedi. Timsah'la sözleşmesi devam eden ve kontratında '750 bin euro'ya serbest kalır' maddesi bulunan genç futbolcu için sol bek 'ın takasta kullanılacağı öğrenildi.
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