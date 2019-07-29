29 Temmuz 2019, Pazartesi

GALATASARAY

Henry Onyekuru evlendi

Henry Onyekuru evlendi
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 29.07.2019

Galatasaray'ın Everton'dan kiraladığı ve performansıyla sarı-kırmızılı takımın şampiyonluğunda büyük pay sahibi olan Henry Onyekuru evlendi.

Galatasaray'ın Everton'dan kiraladığı ve performansıyla sarı-kırmızılı takımın şampiyonluğunda büyük pay sahibi olan Henry Onyekuru evlendi. Benin'de düzenlenen törenle dünya evine giren Nijeryalı futbolcuya bu mutlu gününde milli takımdan arkadaşları eşlik etti. Ayrıca 22 yaşındaki yıldız futbolcu ve eşinin basına yansıyan fotoğraflarında yerel kıyafet giydikleri görüldü.

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