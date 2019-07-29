29 Temmuz 2019, Pazartesi
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Bursaspor ile görüşecek
Giriş Tarihi: 29.07.2019
Yerli kontenjanını güçlendirmek isteyen Galatasaray, Bursaspor'dan Ertuğrul Ersoy'u transfer etmeye çalışıyor. 22 yaşında 1.87 boyundaki savunmacı da ligden düşen ve ekonomik sıkıntılar içinde olan Bursaspor'dan ayrılmak istiyor.
Yerli kontenjanını güçlendirmek isteyen Galatasaray, Bursaspor'dan Ertuğrul Ersoy'u transfer etmeye çalışıyor. 22 yaşında 1.87 boyundaki savunmacı da ligden düşen ve ekonomik sıkıntılar içinde olan Bursaspor'dan ayrılmak istiyor. 22 yaşındaki stoper için yarın bir görüşme daha yapılacağı öğrenildi.
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