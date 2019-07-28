29 Temmuz 2019, Pazartesi
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Bordeaux maçıyla kamp sona erdi
Giriş Tarihi: 29.07.2019
Aslan'ın gelecek sezon hazırlıkları sürüyor. Şampiyon G.Saray'ın 7 eksikli Avusturya kampı Bordeaux maçıyla sona erdi. Cimbom, Avusturya kampını ideal 11'inden 7 oyuncudan yoksun bitirdi.
Şampiyon G.Saray'ın 7 eksikli Avusturya kampı Bordeaux maçıyla sona erdi. Cimbom, Avusturya kampını ideal 11'inden 7 oyuncudan yoksun bitirdi. Sarı-kırmızılılar hazırlıklarını; kalecisi, sağ stoperi, ön liberosu, merkez orta sahası, 10 numarası, sağ açığı ve santrforu olmadan gerçekleştirdi.
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