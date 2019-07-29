29 Temmuz 2019, Pazartesi

GALATASARAY

De Souza’ya onay çıkmadı

De Souza’ya onay çıkmadı
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 29.07.2019

Ön libero arayan Galatasaray, F.Bahçe'nin eski futbolcusu Josef de 'yı da takip ediyor. kulübünden 1 yıllığına oyuncuyu kiralamayı planlayan G.Saray, Suudi Arabistan'da kulüplere yapılan incelemeleri dikkatle takip etmeye başladı.

Ön libero arayan Galatasaray, F.Bahçe'nin eski futbolcusu Josef de 'yı da takip ediyor. kulübünden 1 yıllığına oyuncuyu kiralamayı planlayan G.Saray, Suudi Arabistan'da kulüplere yapılan incelemeleri dikkatle takip etmeye başladı. Oyuncuyla anlaşılmasına karşın kulübünün şu ana kadar kiralama formülüne sıcak bakmadığı belirtiliyor.

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