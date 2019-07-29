De Souza’ya onay çıkmadı

Ön libero arayan Galatasaray, F.Bahçe'nin eski futbolcusu Josef de Souza'yı da takip ediyor. Al Ahli kulübünden 1 yıllığına oyuncuyu kiralamayı planlayan G.Saray, Suudi Arabistan'da kulüplere yapılan incelemeleri dikkatle takip etmeye başladı.

Ön libero arayan Galatasaray, F.Bahçe'nin eski futbolcusu Josef de Souza'yı da takip ediyor. Al Ahli kulübünden 1 yıllığına oyuncuyu kiralamayı planlayan G.Saray, Suudi Arabistan'da kulüplere yapılan incelemeleri dikkatle takip etmeye başladı. Oyuncuyla anlaşılmasına karşın kulübünün şu ana kadar kiralama formülüne sıcak bakmadığı belirtiliyor.