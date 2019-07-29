29 Temmuz 2019, Pazartesi

GALATASARAY

Galatasaray'a Zenit’ten sürpriz isim

Galatasaray'a Zenit’ten sürpriz isim
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 29.07.2019

Ön libero arayışlarını hızlandıran Galatasaray'ın gündemine sürpriz bir isim daha geldi. forması giyen Matias Kranevitter... Geçen sezon zaten kötü bir yıl geçiren bu sezonda da Barrios'un transferiyle iyice şansını kaybeden Arjantinli ön libero için çalışma yapıldığı belirtildi.

Ön libero arayışlarını hızlandıran Galatasaray'ın gündemine sürpriz bir isim daha geldi. forması giyen Matias Kranevitter... Geçen sezon zaten kötü bir yıl geçiren bu sezonda da Barrios'un transferiyle iyice şansını kaybeden Arjantinli ön libero için çalışma yapıldığı belirtildi. 26 yaşındaki oyuncunun menajeri Ayhan Bayrak da Kranevitter'in Türkiye'ye gelmek istediğini sarı- kırmızılı yöneticilere iletti.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

GALATASARAY HABERLERİ
Galatasaray'da Drogba tekrar devrede! Aslan bombaları patlatıyor Galatasaray'da Drogba tekrar devrede! Aslan bombaları patlatıyor
Feghouli Süper Kupa’yı kaçıracak Feghouli Süper Kupa’yı kaçıracak
Bordeaux maçıyla kamp sona erdi Bordeaux maçıyla kamp sona erdi
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör