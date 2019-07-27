27 Temmuz 2019, Cumartesi
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REKABET MUTLAKA BAŞARI GETİRECEK
Sağ bekte yaşanacak rekabetin takıma mutlaka olumlu yansıyacağını belirten tecrübeli futbolcu, "Her mevkide rekabetin olması mutlaka takım başarınızı daha üst seviyeye taşıyacaktır. Bizim mevkiye baktığınızda da üç kişiyiz orada; Linnes, ben ve Şener. Şener aramıza yeni katıldı. O da kaliteli ve iyi bir futbolcu. Önemli olan burada tabii ki birbirine gösterilen saygı. Birbirimize saygımız en üst seviyede. Ortak payda da tek hedefimiz Galatasaray'ı bir yerlere getirebilmek ve faydalı olabilmek" diye konuştu.
'ALBERTO, BİZİ ÇOK ZORLUYOR'
Mariano, Galatasaray'ın İtalyan kondisyoneri Alberto'ya da özel bir parantez açtı. Brezilyalı yıldız sağ bek, "Alberto ile iyi çalışıyoruz. Kendi stili de İtalyan olduğu için bizi çok zorluyor. Sadece o değil, bütün teknik ekip iyi çalışıyor ve bizi iyi hazırlıyor ama İtalyan olduğu için fiziksel antrenmanlara fazlasıyla önem veriyor" değerlendirmesinde bulundu.
Mariano'dan Banega'ya övgü
Giriş Tarihi: 27.07.2019
Galatasaray'ın Brezilyalı sağ beki Mariano, sarı kırmızılı ekibin transfer lisesindeki Ever Banega'yı övdü: "Çok iyi ve kaliteli bir futbolcu. Çok yakın arkadaşım. Gelirse çok fayda sağlar. Avrupa'da da mücadele edeceğimiz için geniş bir kadro kurmamız gerekiyor."
Galatasaray'ın Brezilyalı sağ beki Mariano, Avusturya kampında özel açıklamalarda bulundu. Galatasaray'ın transferi için uğraş verdiği Sevilla'dan eski takım arkadaşı Banega'nın çok iyi bir futbolcu olduğunu vurgulayan 33 yaşındaki yıldız, "Çok iyi ve kaliteli bir futbolcu. Benim çok yakın arkadaşım. Eğer gelirse bize çok fayda sağlar" dedi. Yeni transferler beklediklerinin altını çizen Mariano, "Avrupa'da da mücadele edeceğimiz için geniş bir kadro kurmamız gerekiyor" yorumunu yaptı.
REKABET MUTLAKA BAŞARI GETİRECEK
Sağ bekte yaşanacak rekabetin takıma mutlaka olumlu yansıyacağını belirten tecrübeli futbolcu, "Her mevkide rekabetin olması mutlaka takım başarınızı daha üst seviyeye taşıyacaktır. Bizim mevkiye baktığınızda da üç kişiyiz orada; Linnes, ben ve Şener. Şener aramıza yeni katıldı. O da kaliteli ve iyi bir futbolcu. Önemli olan burada tabii ki birbirine gösterilen saygı. Birbirimize saygımız en üst seviyede. Ortak payda da tek hedefimiz Galatasaray'ı bir yerlere getirebilmek ve faydalı olabilmek" diye konuştu.
'ALBERTO, BİZİ ÇOK ZORLUYOR'
Mariano, Galatasaray'ın İtalyan kondisyoneri Alberto'ya da özel bir parantez açtı. Brezilyalı yıldız sağ bek, "Alberto ile iyi çalışıyoruz. Kendi stili de İtalyan olduğu için bizi çok zorluyor. Sadece o değil, bütün teknik ekip iyi çalışıyor ve bizi iyi hazırlıyor ama İtalyan olduğu için fiziksel antrenmanlara fazlasıyla önem veriyor" değerlendirmesinde bulundu.
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