27 Temmuz 2019, Cumartesi
BİZE ULAŞIN
Diagne geçen sezon 30 kez fileleri sarstı. Lig tarihinin en golcü yabancı futbolcusu unvanını Gomis'ten devraldı.
Git bir an önce
Giriş Tarihi: 27.07.2019
Aslan’ın çözüm ortaklarından menajer D’Avila mesaisini Diagne’yi satmak için harcıyor. O gidince forvet gelecek.
Cimbom'da son iki sezon gelen ve giden transferlerde başrolü oynayan menajer D'Avila şimdi de Mbaye Diagne'nin satışı için devrede. Senegalli yıldızın menajeri Claudio Druetta ile ortak şekilde çalışan D'Avila, 27 yaşındaki forvete Arap yarımadası dışında İngiltere'den de teklif getirmek için uğraşıyor. Galatasaray, kendilerine 13 milyon euro'ya mal olan tecrübeli forvet için aynı rakamı istiyor. Buradan gelecek para da yeni forvet ve orta sahada Fernando'dan doğan boşluğu kapatacak isim için harcanacak.
Diagne geçen sezon 30 kez fileleri sarstı. Lig tarihinin en golcü yabancı futbolcusu unvanını Gomis'ten devraldı.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
GALATASARAY HABERLERİ
Daha Fazla Gör
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...
- Galatasaray'da derbi öncesi şok! Fenerbahçe...
- MAÇ SONUCU l Türkiye 4-0 Moldova GOLLERİ İZLE | Türkiye 4-0 Moldova GENİŞ ÖZET
- Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın
- Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi!
- Şener Özbayraklı Galatasaray'a imzayı attı
- Fatih Terim'den Ömer Toprak'a veto
- Pato'nun menajeri Galatasaray'a haber gönderdi: "Gelmeye hazır!"