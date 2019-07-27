27 Temmuz 2019, Cumartesi
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Luyindama’ya zamlı kontrat
Giriş Tarihi: 27.07.2019
Aslan, Ada kulüplerinin peşine düştüğü Kongolu stopere zam yapma kararı aldı.
Fatih Terim Terim, Luyindama'nın mutlaka takımda tutulmasını söylemişti. Yönetim, Kongolu stoperin bonservisini Standard Liege'den alırken, kontratına da zam yapmayı kararlaştırıyor. 25 yaşındaki savunmacının bonservisi için ilk taksidi ödeyen sarı-kırmızılılar, Luyindama'nın maaşını da 1.8 milyon euro'ya çıkarmayı düşünüyor. Ada kulüplerinden gelen tekliflerin kafasını karıştırmaması için böyle bir yol bulan Cimbom, Luyindama'yı en azından 2 sezon daha elinde tutmayı hedefliyor..
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