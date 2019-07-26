Josef De Souza: Teklifler var

Galatasaray transfer harekatına tam gaz devam ediyor. Galatasaray’ın gündeminde yer alan ve dün İstanbul’a gelen Josef de Souza, transferiyle ilgili konuştu.

Suudi Arabistan'ın Al Ahli takımında forma giyen Josef de Souza, dün takımının Avusturya kampı sonrasında İstanbul'a geldi. Galatasaray'ın bir yıllığına kiralamak istediği Brezilyalı oyuncu, Türkiye'de olmaktan mutlu olduğunu belirtirken transferiyle ilgili soruları da yanıtladı. başarılı oyuncu, "Türkiye'den transfer teklifleri aldığım doğru ama takım ismi belirtmek istemiyorum. Şu an sadece takımıma odaklanmış durumdayım" diye konuştu. Souza, İstanbul'a vize işlemleri nedeniyle geldiğini ifade etse de Galatasaraylı yöneticilerle bir görüşme yapması bekleniyor.

Fenerbahçe'den 12 milyon euro'ya Al Ahli'ye transfer olan Josef de Souza yeni takımında 16 karşılaşmada 1 gol ve 3 asistlik performans sergiledi. Yıldız oyuncu yaşadığı sakatlıktan dolayı ligin ikinci yarısında forma giyememişti.

"İSTANBUL'U SEVİYORUM"

Terminalde yolcuların ilgisiyle karşılaşan Josef de Souza, fotoğraf isteklerini geri çevirmedi. Brezilyalı futbolcu, "İstanbul'u çok seviyorum ve burası benim ikinci evim. Yeniden burada olmaktan dolayı mutluyum" diye konuştu.