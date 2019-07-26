Diagne’yi kimler istiyor?

Falcao'ya kaynak yaratmak isteyen Galatasaray'da hedef Diagne'yi satmak. Albayrak, Senegalli oyuncu için 8 farklı teklif olduğunu söylerken bu tekliflerin 3'ü İtalya, 2'si İngiltere, 2'si Suudi Arabistan ve 1'i de Çin'den olduğu öğrenildi.

Falcao'ya kaynak yaratmak isteyen Galatasaray'da hedef Diagne'yi satmak. Albayrak, Senegalli oyuncu için 8 farklı teklif olduğunu söylerken bu tekliflerin 3'ü İtalya, 2'si İngiltere, 2'si Suudi Arabistan ve 1'i de Çin'den olduğu öğrenildi. Ancak en iyi teklifin 9 milyon euro civarında olduğu bu nedenle görüşmelerin sürdüğü ifade edildi.

Al Nassr ve Al Shabaab ülke futbolunun içinde bulunduğu mali soruşturmalar nedeniyle Diagne konusunda aceleci davranmıyor.