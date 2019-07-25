25 Temmuz 2019, Perşembe

GALATASARAY

Misimovic: Galatasaray’da bitirmek isterdim

Misimovic: Galatasaray’da bitirmek isterdim
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 25.07.2019

Galatasaray'ın eski oyuncusu dün sarı- kırmızılı ekibin Avusturya'daki kampını ziyaret etti. ile sohbet ederek geçiren Misimovic, daha sonra soruları yanıtladı.

Galatasaray'ın eski oyuncusu dün sarı- kırmızılı ekibin Avusturya'daki kampını ziyaret etti. ile sohbet ederek geçiren Misimovic, daha sonra soruları yanıtladı. Vakit buldukça Galatasaray'ı takip ettiğini ifade eden Misimovic, "Galatasaray'da daha uzun oynamak isterdim. Kariyerimi de sarı-kırmızılı forma altında bitirmek hayalim vardı ama olmadı. Futbolda her şey çok çabuk değişiyor" diye konuştu.

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