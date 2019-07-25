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Misimovic: Galatasaray’da bitirmek isterdim
Giriş Tarihi: 25.07.2019
Galatasaray'ın eski oyuncusu Zvjezdan Misimovic dün sarı- kırmızılı ekibin Avusturya'daki kampını ziyaret etti. Fatih Terim ile sohbet ederek geçiren Misimovic, daha sonra soruları yanıtladı.
Galatasaray'ın eski oyuncusu Zvjezdan Misimovic dün sarı- kırmızılı ekibin Avusturya'daki kampını ziyaret etti. Fatih Terim ile sohbet ederek geçiren Misimovic, daha sonra soruları yanıtladı. Vakit buldukça Galatasaray'ı takip ettiğini ifade eden Misimovic, "Galatasaray'da daha uzun oynamak isterdim. Kariyerimi de sarı-kırmızılı forma altında bitirmek hayalim vardı ama olmadı. Futbolda her şey çok çabuk değişiyor" diye konuştu.
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