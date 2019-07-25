25 Temmuz 2019, Perşembe

GALATASARAY

Galatasaray'da transfer zirvesi! Abdurrahim Albayrak ve Fatih Terim...

G.Saray'da transfer zirvesi! Albayrak ve Terim...
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 25.07.2019

İkinci Başkanı , sarı-kırmızılıların 'nın Seefeld bölgesindeki kamp yaptığı otele geldi.

İkinci Başkanı , sarı-kırmızılıların 'nın Seefeld bölgesindeki kamp yaptığı otele geldi.

Albayrak'ın, burada teknik direktör ile bir araya gelerek gündeminde yer alan oyuncuları görüşeceği ve buna göre de yol haritası çizecekleri öğrenildi.

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