Fenerbahçe'de sıradaki isim Miha Zajc

Elmas transferinden önemli bir gelir sağlayan F.Bahçe'de satılması gündemde olan isimlerden biri de Miha Zajc... Özellikle Rus ekiplerinin listesinde yer alan 25 yaşındaki orta saha için sarı-lacivertlilerin 9 milyon euro bonservis istediği belirtildi.

Elmas transferinden önemli bir gelir sağlayan F.Bahçe'de satılması gündemde olan isimlerden biri de Miha Zajc... Özellikle Rus ekiplerinin listesinde yer alan 25 yaşındaki orta saha için sarı-lacivertlilerin 9 milyon euro bonservis istediği belirtildi. Öte yandan daha önce Sampdoria'nın Zajc için 8 milyon euro'yu gözden çıkardığı ileri sürülmüştü.





DİEGO REYES ATLAS YOLCUSU

Sarı-lacivertlilerin kadrosunda düşünmediği Diego Reyes'ten iyi haber geldi. F.Bahçe ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Meksikalı'nın ülkesinde Atlas ile anlaştığı belirtildi. Sportif direktör Comolli'nin az da olsa Meksika ekibinden bonservis talep ettiği iddia edildi.