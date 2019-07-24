24 Temmuz 2019, Çarşamba

GALATASARAY

Fenerbahçe'de sıradaki isim Miha Zajc

Sıradaki isim Miha Zajc
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 24.07.2019

Elmas transferinden önemli bir gelir sağlayan F.Bahçe'de satılması gündemde olan isimlerden biri de Miha Zajc... Özellikle Rus ekiplerinin listesinde yer alan 25 yaşındaki orta saha için sarı-lacivertlilerin 9 milyon euro bonservis istediği belirtildi.

Elmas transferinden önemli bir gelir sağlayan F.Bahçe'de satılması gündemde olan isimlerden biri de Miha Zajc... Özellikle Rus ekiplerinin listesinde yer alan 25 yaşındaki orta saha için sarı-lacivertlilerin 9 milyon euro bonservis istediği belirtildi. Öte yandan daha önce Sampdoria'nın Zajc için 8 milyon euro'yu gözden çıkardığı ileri sürülmüştü.


DİEGO REYES ATLAS YOLCUSU
Sarı-lacivertlilerin kadrosunda düşünmediği Diego Reyes'ten iyi haber geldi. F.Bahçe ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Meksikalı'nın ülkesinde Atlas ile anlaştığı belirtildi. Sportif direktör Comolli'nin az da olsa Meksika ekibinden bonservis talep ettiği iddia edildi.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

GALATASARAY HABERLERİ
Galatasaray'dan Balotelli bombası! Galatasaray'dan Balotelli bombası!
G.Saray'da Falcao'nun sözleşme detayları belli oldu! G.Saray'da Falcao'nun sözleşme detayları belli oldu!
G.Saray ve F.Bahçe'ye kötü haber! Transfer suya düştü... G.Saray ve F.Bahçe'ye kötü haber! Transfer suya düştü...
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör