Falcao yola çıktı
Radamel ?Falcao transferinde dün Galatasaray'ı heyecanlandıracak bir gelişme yaşandı. Galatasaray’ın gündemindeki Kolombiyalı yıldız konusunda bir engel daha aşıldı.
Radamel ?Falcao transferinde dün Galatasaray'ı heyecanlandıracak bir gelişme yaşandı. Sarı-kırmızılı takımın transferi için yoğun çaba harcadığı Kolombiyalı golcü konusunda Fransa'dan sevindirici bir haber geldi. Monaco kulübü, 33 yaşındaki oyuncuya Portekiz'de gerçekleştirilecek kamp kadrosuna almadı. Böylece Falcao'nun Monaco'dan ayrılması kesinlik kazandı. Fransız kaynaklara göre, Galatasaray yıldız futbolcu için Monaco kulübü ile bonservis konusunda büyük oranda anlaştı. Oyuncuyla da son pazarlıklar yapılıyor.
ELİMİZDE B PLANI VAR
Galatasaray'ın listesindeki Mbwana Ally Samatta için oyuncunun kulübü Genk'ten önemli bir açıklama geldi. Genk'in hocası Felice Mazzu, "Berge ya da Samatta takımdan ayrılırlarsa, elimizde B planımız var. Şu an Samatta takımla birlikte çalışıyor ve bu hafta Kortrijk maçında sahada olacağına söz verdi" diye konuştu.
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