24 Temmuz 2019, Çarşamba

GALATASARAY

Galatasaray'ın Avusturya kampında tempo yükseldi

G.Saray'da tempo yükseldi
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 24.07.2019

Futbol Takımı, hazırlıklarına kampında yaptığı antrenmanla devam etti.

Sarı-kırmızılı ekip, Tirol bölgesinde bulunan Seefeld kasabasındaki kampının 8. gününde çalışmalarını sürdürdü.

Antrenman, takımın konakladığı otelin yakınındaki bir gölün yanında açma germe hareketleriyle başladı. Futbolcular, kondisyoner Alberto Bartali yönetiminde plaj voleybolu sahasında fiziksel çalışma gerçekleştirdi.

İdman, daha sonra sahaya taşındı. yönetiminde sahadaki çabukluk çalışmasının ardından iki gruba ayrılan futbolcular dar alanda 6'ya 6 değişimli olarak çift kale maç yaptı.

, hazırlıklarına akşam yapacağı idmanla devam edecek.

MİSİMOVİC ANTRENMANI İZLEDİ

Galatasaray'ın Bosnalı Hersekli eski futbolcusu Zvjezdan Misimovic de antrenmanı izledi.

Misimovic, antrenman sahasında bir süre teknik direktör Fatih Terim ile sohbet etti.

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