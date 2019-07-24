24 Temmuz 2019, Çarşamba
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BİR NUMARA
Ryan Babel, Avusturya kampında parmak ısırttı. Hollandalı futbolcunun dayanıklılık ve güç testlerinde takım arkadaşlarının önünde yer aldığı öğrenildi. Teknik heyetten tam puan alan oyuncunun, bu sezon en iyi transferi olması bekleniyor.
Babel: İyi misin? Kostas: Hayır!
Giriş Tarihi: 24.07.2019
Cimbom’un külyutmaz antrenörü Bartalli, oyuncuları dün idman sonrası tepeye sürdü; ortaya renkli görüntüler çıktı.
Aslan'da kondisyoner Alberto Bartali futbolcuların adeta suyunu sıkıyor. İtalyan hoca, yaptırdığı ağır idmanlarla futbolculara güç yüklüyor. Dünkü antrenmanın ardından da oyuncuları idman sahasının yanındaki Alp Dağları'nın eteklerine çıkardı. Nefes nefese kalan futbolcular bu zorlu anları sosyal medyadan paylaştı. BABEL paylaştığı videoda Kostas Mitroglou'na "İyi misin?" diye sorarken zorlukla tırmanan Yunan golcü "Hayır" cevabını verdi. Sarı-kırmızılılarda çalışkanlığı ile bilinen Nagatomo bile şaşkınlığını gizleyemedi. Adeta 'komando eğitimi' gören futbolculardan Japon yıldız ile takım arkadaşı Jimmy Durmaz "Mamma mia!" (Annem) ifadesini kullandılar.
BİR NUMARA
Ryan Babel, Avusturya kampında parmak ısırttı. Hollandalı futbolcunun dayanıklılık ve güç testlerinde takım arkadaşlarının önünde yer aldığı öğrenildi. Teknik heyetten tam puan alan oyuncunun, bu sezon en iyi transferi olması bekleniyor.
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