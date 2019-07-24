24 Temmuz 2019, Çarşamba

GALATASARAY

Jimmy Durmaz ön yargıyı kırdı

Jimmy Durmaz ön yargıyı kırdı
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 24.07.2019

Taraftarların transferi ilk açıklandığında "Acaba" dedirttiği Jimmy Durmaz, hocası 'in yüzünü kara çıkarmadı.

Taraftarların transferi ilk açıklandığında "Acaba" dedirttiği Jimmy Durmaz, hocası 'in yüzünü kara çıkarmadı. Hem Leipzig ile yapılan ilk hazırlık maçında öne çıkan hem de antrenmanlardaki görüntüsüyle beğeni kazanan Jimmy için şimdiden, "Sağlam transfer" yorumları yapılmaya başlandı. Jimmy'nin Akhisar ile oynanacak Süper Kupa finalinde ilk 11'de olması bekleniyor.
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