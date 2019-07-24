24 Temmuz 2019, Çarşamba

GALATASARAY

Ertuğrul Ersoy Cimbom'a

Ertuğrul Ersoy Cimbom'a
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 24.07.2019

'dan Ertuğrul Ersoy, Galatasaray yolunda... Yeşil-beyazlı takımın küme düşmesiyle Süper Lig'de forma giymek isteyen 22 yaşındaki oyuncunun, Galatasaray'dan gelen teklifi kabul ettiği iddia edildi.

'dan Ertuğrul Ersoy, Galatasaray yolunda... Yeşil-beyazlı takımın küme düşmesiyle Süper Lig'de forma giymek isteyen 22 yaşındaki oyuncunun, Galatasaray'dan gelen teklifi kabul ettiği iddia edildi. Ertuğrul, Bursaspor ile sözleşmesini sona erdirip bonservissiz olarak sarı-kırmızılı takıma imza atacak.
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