23 Temmuz 2019, Salı

GALATASARAY

Şener lige yetişecek

Şener lige yetişecek
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 23.07.2019

Antrenmanda aldığı darbe sonrasında sağ ayak başparmağında kırık tespit edilen Şener Özbayraklı herkesi korkutmuştu. Yapılan kontroller sonrasında tecrübeli futbolcunun 2 hafta içinde takıma katılacağı öğrenildi.

Antrenmanda aldığı darbe sonrasında sağ ayak başparmağında kırık tespit edilen Şener Özbayraklı herkesi korkutmuştu. Yapılan kontroller sonrasında tecrübeli futbolcunun 2 hafta içinde takıma katılacağı öğrenildi.
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

GALATASARAY HABERLERİ
‘10 milyon’ şartı ‘10 milyon’ şartı
Josef de Souza kabul etti Josef de Souza kabul etti
Pek yakında Galatasaray’da Pek yakında Galatasaray’da
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör