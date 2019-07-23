23 Temmuz 2019, Salı

GALATASARAY

Deniz Türüç için kritik zirve

Deniz Türüç için kritik zirve
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 23.07.2019

Başkan ’un Başkanı ile yarın birkez daha görüşmesi bekleniyor. Hedef; transferini bu kez bitirmek

Transferın gözde isimlerinden biri olan 'ün kaderi bu hafta belli olabilir... Başkan 'un Başkanı ile yarın bir araya gelmesi bekleniyor. Yapılacak görüşmede Deniz'in transferine son nokta konabilir. Fenerbahçe'nin Vedat Muriç transferinde olduğu gibi Kayserispor'a para ve futbolcu teklifinde bulunacağı öğrenildi. Sarı-Lacivertliler, 'ın da gündeminde yer alan milli futbolcuyu mutlaka bitirmeyi hedefliyor. Görüşmeden çıkacak sonuç büyük bir merakla bekleniyor.

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