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Deniz Türüç için kritik zirve
Giriş Tarihi: 23.07.2019
Fenerbahçe Başkan Vekili Semih Özsoy’un Kayserispor Başkanı Erol Bedir ile yarın birkez daha görüşmesi bekleniyor. Hedef; Deniz Türüç transferini bu kez bitirmek
Transferın gözde isimlerinden biri olan Deniz Türüç'ün kaderi bu hafta belli olabilir... Fenerbahçe Başkan Vekili Semih Özsoy'un Kayserispor Başkanı Erol Bedir ile yarın bir araya gelmesi bekleniyor. Yapılacak görüşmede Deniz'in transferine son nokta konabilir. Fenerbahçe'nin Vedat Muriç transferinde olduğu gibi Kayserispor'a para ve futbolcu teklifinde bulunacağı öğrenildi. Sarı-Lacivertliler, Galatasaray'ın da gündeminde yer alan milli futbolcuyu mutlaka bitirmeyi hedefliyor. Görüşmeden çıkacak sonuç büyük bir merakla bekleniyor.
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